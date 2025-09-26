Um den deutschen Wirtschaftsstandort aus der Rezession zu führen, haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute am gestrigen Donnerstag ihr Vorschläge in einer "Gemeinschaftsdiagnose" in Berlin veröffentlicht. Nach den Experten sollten zeitnah Anpassungen in den Bereichen Industriepolitik, Schuldenbremse, Energie, Sozialversicherung sowie bei der Aus- und Weiterbildung vorgenommen werden. Ob diese Vorschläge vom CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz im sogenannten "Herbst der Reformen" zusammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
