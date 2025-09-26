In den vergangenen Wochen und Monaten entwickelte sich der Weltraum Index des AKTIONÄR angetrieben von Aktien wie etwa Airbus, Embraer oder Thales. Und es könnte zusätzlichen Rückenwind geben. So hält der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) für eine Aufholjagd zu führenden Raumfahrtnationen erheblich höhere Investitionen für nötig.Der deutsche und europäische Abstand zu den USA und China in der Raumfahrt sei in den vergangenen Jahren größer geworden - mit weitreichenden Folgen für die gesamte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
