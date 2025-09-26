EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Bitcoin Group SE veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2025 - Neuentwicklung der Krypto-Handelsplattform im Fokus Herford, 26. September 2025 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2025 stand insbesondere die organisatorische Neuausrichtung und die Entwicklung einer neuen Handelsplattform im Fokus. Hier soll der bisherige Peer-to-Peer-Marktplatz bitcoin.de durch eine komplett neue, moderne Trading-Plattform im Broker-Modell abgelöst werden, was für die Kunden insbesondere eine höhere Liquidität, ein schnelleres Settlement, ein breiteres Asset-Angebot und neue Produkte und Features bedeutet. Der Finanz- und Kryptomarkt erlebte einen volatilen Jahresauftakt, was sich auch in der Handelsaktivität und somit in der Umsatzentwicklung der ersten sechs Monate widerspiegelte. Die Bitcoin Group SE erzielte im ersten Halbjahr 2025 operative Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3,78 Mio. nach EUR 4,20 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist insbesondere auf die reduzierte Handelsaktivität im volatilen Gesamtmarktumfeld zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich, insbesondere aufgrund des Investitionsbedarfs für die neue Handelsplattform, auf EUR -1,00 Mio. nach EUR -0,57 Mio. im ersten Halbjahr 2024. Unter dem Strich ergab sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR -0,33 nach EUR 0,11 im Vorjahr. Die bilanzielle Lage ist weiterhin grundsolide mit einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2025 von 72,5 % (31. Dezember 2024: 73,6 %). Die liquiden Mittel belaufen sich auf EUR 9,2 Mio. nach EUR 12,2 Mio. zum 31. Dezember 2024. Der Netto-Krypto-Eigenbestand zum Ende des Berichtszeitraums belief sich auf EUR 356,4 Mio. verglichen mit EUR 245,6 Mio. zum ersten Halbjahr 2024 beziehungsweise EUR 366,0 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2024. "Das erste Halbjahr 2025 ist in unseren Augen trotz des investitionsbedingen Ergebnisrückgangs extrem positiv verlaufen - wir liegen bei der Entwicklung unserer neuen Trading-Plattform bei einem ambitionierten Projekttempo voll im Plan und haben bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Gleichzeitig konnten wir einige Schlüsselpositionen neu besetzen und haben somit auch auf der personellen Seite eine gute Basis für die nächsten Jahre etabliert", kommentiert Moritz Eckert, CEO der Bitcoin Group SE. Insgesamt steht im Geschäftsjahr 2025 der Neuaufbau des technischen Setups der Kryptohandelsplattform bitcoin.de im Vordergrund. Ziel ist es, den Kunden im kommenden Jahr ein runderneuertes und deutlich aufgewertetes Serviceangebot bereitzustellen, basierend auf modernsten Apps für iOS und Android, einem kompromisslosen Fokus auf IT-Sicherheit sowie auf die Erfüllung der hohen regulatorischen Anforderungen der deutschen Finanzmarktaufsicht. "Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an diesem Projekt. Wir können es kaum erwarten, unsere neuen Produkte voraussichtlich bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 an den Start zu bringen. Wir sehen die große Chance, mit neuer Technologie und einer herausragenden User Experience unsere Bestandskunden nachhaltig für bitcoin.de zu begeistern und darüber hinaus auch neue Marktanteile im Wettbewerb zu erobern. Neben dem bestehenden Privatkundengeschäft auf bitcoin.de werden wir künftig unter der Marke 'futurum' ein dezidiertes Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Kunden wie Banken und Family Offices an den Markt bringen. Als Pionier im Bereich digitaler Assets in Deutschland ist die Bitcoin Group geradezu prädestiniert, einer der führenden Anbieter am heimischen Markt zu sein", ergänzt Moritz Eckert. Aufgrund der hohen Volatilität im Kryptosektor und, damit verbunden, eines stark schwankenden Kundeninteresses zusammen mit makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten gestalten sich valide Prognosen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung stets schwierig. Im Geschäftsjahr 2025 kommt erschwerend der erhöhte Investitionsbedarf bei der Tochtergesellschaft futurum bank AG hinzu, sodass der Vorstand nach Auswertung der Halbjahreszahlen leicht sinkende Umsätze erwartet und von einem negativen EBITDA von rund EUR -3 Mio. ausgeht. Moritz Eckert erklärt hierzu: "Als wir zu Beginn des Jahres den Projektplan und das dafür vorgesehene Budget aufgestellt haben, sind wir noch davon ausgegangen, zur Finanzierung auf unsere vorhandenen liquiden Mittel aus Cash- und Krypto-Beständen zurückzugreifen. Durch den Verkauf von Altbeständen hätten wir Gewinne realisieren und das Projekt ergebnisneutral durchfinanzieren können. Von diesem Vorhaben haben wir nach reiflicher Überlegung Abstand genommen und decken den Investitionsbedarf über Fremdkapital in Form von zinsgünstigen Darlehen. Wir sind weltweit einer der größten börsennotierten Bitcoin-Halter und haben uns das strategische Ziel gesetzt, unsere Eigenbestände auf- und nicht abzubauen. Wir sind weiterhin felsenfest davon überzeugt, dass der Bitcoin jedes andere Asset der Welt outperformen wird. Nach Abwägung aller Chancen und Risiken werden wir diesen Vorteil nicht ohne Not aus der Hand geben, auch wenn das nach vielen sehr erfolgreichen Jahren einmal einen Jahresfehlbetrag bedeutet. Unser oberstes Ziel ist es, ein nachhaltig profitables Geschäftsmodell aufzubauen und unseren Aktionären eine attraktive Rendite zu ermöglichen." Der deutschsprachige Halbjahresbericht 2025 steht auf www.bitcoingroup.com im Bereich Publikationen zum Download bereit. Der englischsprachige Bericht wird bis Anfang Oktober 2025 vorliegen. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com .

Über bitcoin.de: bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen (letztjährige Prüfung zum Stichtag 14. Januar 2025). Neben Bitcoin (BTC) können auf bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden. Kontakt: Bitcoin Group SE Moritz Eckert Luisenstr. 4 32052 Herford E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de



