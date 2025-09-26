Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Hot Stock: KI-Boom treibt Kupfer in neue Dimensionen - jetzt profitieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
25.09.25 | 08:04
2,484 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4862,52408:12
2,4862,52408:12
PR Newswire
26.09.2025 08:06 Uhr
39 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 26

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

25 September 2025

Number of ordinary shares purchased

134,685

Weighted average price paid (p)

216.72

Highest price paid (p)

218.00

Lowest price paid (p)

215.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,447,248 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,247,767.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 25 September 2025 is 563,247,767. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

216.73

71,967

BATE

216.70

45,927

CHIX

216.79

11,443

TRQX

216.73

5,348

Individual Transactions

25/09/2025

16:20:00

501

217.40

BATE

00042000352TRLO0

25/09/2025

16:19:30

658

217.60

XLON

00042000311TRLO0

25/09/2025

16:19:30

139

217.60

XLON

00042000310TRLO0

25/09/2025

16:16:59

817

217.80

XLON

00042000210TRLO0

25/09/2025

16:16:59

650

217.80

XLON

00042000209TRLO0

25/09/2025

16:16:59

666

217.60

BATE

00042000208TRLO0

25/09/2025

16:13:55

371

217.80

XLON

00042000062TRLO0

25/09/2025

16:13:55

464

217.80

TRQX

00042000061TRLO0

25/09/2025

16:13:55

799

217.80

XLON

00042000060TRLO0

25/09/2025

16:13:55

1660

217.80

BATE

00042000059TRLO0

25/09/2025

16:13:55

2051

217.80

XLON

00042000058TRLO0

25/09/2025

16:13:55

333

218.00

XLON

00042000057TRLO0

25/09/2025

16:13:55

453

218.00

XLON

00042000056TRLO0

25/09/2025

16:10:06

400

217.80

BATE

00041999899TRLO0

25/09/2025

16:07:12

2

217.80

BATE

00041999771TRLO0

25/09/2025

16:07:12

400

217.80

BATE

00041999770TRLO0

25/09/2025

15:54:19

45

217.80

XLON

00041999220TRLO0

25/09/2025

15:54:19

819

217.80

XLON

00041999219TRLO0

25/09/2025

15:54:19

357

217.80

CHIX

00041999218TRLO0

25/09/2025

15:54:18

836

217.80

CHIX

00041999217TRLO0

25/09/2025

15:53:06

581

217.80

XLON

00041999190TRLO0

25/09/2025

15:53:06

1380

217.80

BATE

00041999189TRLO0

25/09/2025

15:53:06

2916

218.00

BATE

00041999188TRLO0

25/09/2025

15:53:06

2563

218.00

XLON

00041999185TRLO0

25/09/2025

15:40:03

1796

217.80

XLON

00041998710TRLO0

25/09/2025

15:40:03

377

217.80

TRQX

00041998711TRLO0

25/09/2025

15:39:04

1002

217.80

BATE

00041998651TRLO0

25/09/2025

15:39:04

516

217.80

CHIX

00041998652TRLO0

25/09/2025

15:38:53

170

218.00

BATE

00041998636TRLO0

25/09/2025

15:38:12

434

218.00

XLON

00041998621TRLO0

25/09/2025

15:37:24

4

218.00

XLON

00041998582TRLO0

25/09/2025

15:37:24

708

218.00

XLON

00041998581TRLO0

25/09/2025

15:35:59

771

218.00

XLON

00041998531TRLO0

25/09/2025

15:35:59

54

218.00

XLON

00041998530TRLO0

25/09/2025

15:21:19

511

217.80

XLON

00041998196TRLO0

25/09/2025

15:21:19

3

217.80

BATE

00041998197TRLO0

25/09/2025

15:21:19

569

217.80

BATE

00041998198TRLO0

25/09/2025

15:20:36

431

217.80

XLON

00041998165TRLO0

25/09/2025

15:20:36

1411

217.80

BATE

00041998164TRLO0

25/09/2025

15:20:36

1920

217.80

XLON

00041998163TRLO0

25/09/2025

15:17:45

632

218.00

BATE

00041998076TRLO0

25/09/2025

15:17:45

923

218.00

CHIX

00041998075TRLO0

25/09/2025

15:17:45

281

218.00

TRQX

00041998077TRLO0

25/09/2025

15:17:45

166

218.00

TRQX

00041998078TRLO0

25/09/2025

15:17:41

80

217.80

XLON

00041998074TRLO0

25/09/2025

15:17:41

303

217.80

XLON

00041998073TRLO0

25/09/2025

15:16:47

375

217.80

XLON

00041998045TRLO0

25/09/2025

15:16:47

513

217.80

XLON

00041998044TRLO0

25/09/2025

15:05:52

1384

217.40

XLON

00041997740TRLO0

25/09/2025

15:05:52

331

217.40

BATE

00041997738TRLO0

25/09/2025

15:05:52

745

217.40

BATE

00041997739TRLO0

25/09/2025

15:04:22

566

217.40

XLON

00041997690TRLO0

25/09/2025

15:02:42

566

217.00

XLON

00041997617TRLO0

25/09/2025

15:02:41

522

217.00

BATE

00041997613TRLO0

25/09/2025

14:53:20

981

216.80

XLON

00041997330TRLO0

25/09/2025

14:53:20

837

216.80

BATE

00041997329TRLO0

25/09/2025

14:52:37

1442

217.00

XLON

00041997288TRLO0

25/09/2025

14:52:37

1133

217.00

CHIX

00041997285TRLO0

25/09/2025

14:52:37

426

217.00

TRQX

00041997286TRLO0

25/09/2025

14:52:00

725

217.20

XLON

00041997264TRLO0

25/09/2025

14:50:50

970

216.20

XLON

00041997227TRLO0

25/09/2025

14:50:50

114

216.40

TRQX

00041997228TRLO0

25/09/2025

14:50:19

1782

216.60

BATE

00041997203TRLO0

25/09/2025

14:43:06

155

215.80

BATE

00041997004TRLO0

25/09/2025

14:43:06

279

215.80

BATE

00041997007TRLO0

25/09/2025

14:38:33

1372

215.60

XLON

00041996845TRLO0

25/09/2025

14:30:03

777

215.40

XLON

00041996512TRLO0

25/09/2025

14:30:03

842

215.40

BATE

00041996511TRLO0

25/09/2025

14:22:47

435

215.60

BATE

00041996371TRLO0

25/09/2025

14:22:26

630

215.60

XLON

00041996366TRLO0

25/09/2025

14:22:26

820

215.60

XLON

00041996365TRLO0

25/09/2025

14:22:26

577

215.60

BATE

00041996364TRLO0

25/09/2025

14:20:36

1305

215.80

XLON

00041996326TRLO0

25/09/2025

14:20:36

1059

215.80

BATE

00041996324TRLO0

25/09/2025

14:20:36

791

215.80

CHIX

00041996323TRLO0

25/09/2025

14:20:36

422

215.80

TRQX

00041996325TRLO0

25/09/2025

14:18:56

326

215.80

BATE

00041996281TRLO0

25/09/2025

14:17:58

359

215.80

XLON

00041996271TRLO0

25/09/2025

14:15:04

440

215.80

XLON

00041996220TRLO0

25/09/2025

14:11:12

572

215.80

XLON

00041996098TRLO0

25/09/2025

13:58:26

541

215.60

XLON

00041995804TRLO0

25/09/2025

13:58:26

490

215.60

BATE

00041995807TRLO0

25/09/2025

13:54:03

543

215.40

XLON

00041995610TRLO0

25/09/2025

13:53:17

31

215.40

XLON

00041995524TRLO0

25/09/2025

13:52:05

945

215.60

XLON

00041995486TRLO0

25/09/2025

13:52:05

756

215.60

BATE

00041995485TRLO0

25/09/2025

13:42:08

695

215.80

XLON

00041995318TRLO0

25/09/2025

13:42:08

597

215.80

BATE

00041995317TRLO0

25/09/2025

13:42:08

720

215.80

CHIX

00041995316TRLO0

25/09/2025

13:35:03

605

215.80

BATE

00041995164TRLO0

25/09/2025

13:34:06

706

215.80

BATE

00041995133TRLO0

25/09/2025

13:33:47

204

215.80

XLON

00041995115TRLO0

25/09/2025

13:33:47

404

215.80

XLON

00041995114TRLO0

25/09/2025

13:33:47

289

215.80

TRQX

00041995116TRLO0

25/09/2025

13:33:09

89

216.00

BATE

00041995097TRLO0

25/09/2025

13:33:09

520

216.00

BATE

00041995098TRLO0

25/09/2025

13:33:09

364

215.80

XLON

00041995096TRLO0

25/09/2025

13:33:09

501

215.80

XLON

00041995095TRLO0

25/09/2025

13:33:09

655

215.80

BATE

00041995094TRLO0

25/09/2025

13:30:51

553

216.00

XLON

00041995023TRLO0

25/09/2025

13:28:18

681

216.00

XLON

00041994930TRLO0

25/09/2025

13:28:18

671

216.00

BATE

00041994929TRLO0

25/09/2025

13:23:54

413

216.00

BATE

00041994858TRLO0

25/09/2025

13:23:54

257

216.00

XLON

00041994857TRLO0

25/09/2025

13:23:54

154

216.00

XLON

00041994856TRLO0

25/09/2025

13:23:05

412

216.00

XLON

00041994844TRLO0

25/09/2025

13:23:05

546

216.00

XLON

00041994843TRLO0

25/09/2025

13:20:34

506

215.80

XLON

00041994821TRLO0

25/09/2025

13:20:34

161

215.80

XLON

00041994820TRLO0

25/09/2025

12:59:55

974

215.60

XLON

00041994376TRLO0

25/09/2025

12:59:55

664

215.60

BATE

00041994375TRLO0

25/09/2025

12:59:55

689

215.60

CHIX

00041994374TRLO0

25/09/2025

12:59:55

314

215.60

TRQX

00041994377TRLO0

25/09/2025

12:51:56

110

215.80

BATE

00041994219TRLO0

25/09/2025

12:51:56

250

215.80

BATE

00041994220TRLO0

25/09/2025

12:48:59

1424

215.60

XLON

00041994168TRLO0

25/09/2025

12:24:24

849

215.40

XLON

00041993518TRLO0

25/09/2025

12:24:24

565

215.40

BATE

00041993517TRLO0

25/09/2025

12:14:46

473

215.60

XLON

00041993253TRLO0

25/09/2025

12:14:46

179

215.60

XLON

00041993252TRLO0

25/09/2025

12:14:46

637

215.60

BATE

00041993251TRLO0

25/09/2025

12:12:15

625

215.80

XLON

00041993158TRLO0

25/09/2025

12:12:15

661

215.80

BATE

00041993157TRLO0

25/09/2025

12:12:15

648

215.80

CHIX

00041993156TRLO0

25/09/2025

12:12:15

268

215.80

TRQX

00041993159TRLO0

25/09/2025

12:02:11

687

216.00

XLON

00041992834TRLO0

25/09/2025

12:02:11

701

216.00

BATE

00041992833TRLO0

25/09/2025

12:00:00

687

216.00

BATE

00041992751TRLO0

25/09/2025

12:00:00

716

216.00

XLON

00041992750TRLO0

25/09/2025

11:59:14

228

216.40

XLON

00041992716TRLO0

25/09/2025

11:59:14

538

216.40

XLON

00041992715TRLO0

25/09/2025

11:59:14

301

216.40

XLON

00041992714TRLO0

25/09/2025

11:43:16

632

216.00

XLON

00041992457TRLO0

25/09/2025

11:43:16

131

216.00

BATE

00041992455TRLO0

25/09/2025

11:43:16

691

216.00

BATE

00041992456TRLO0

25/09/2025

11:36:39

624

216.40

BATE

00041992371TRLO0

25/09/2025

11:36:39

811

216.20

XLON

00041992370TRLO0

25/09/2025

11:36:39

474

216.20

BATE

00041992368TRLO0

25/09/2025

11:36:39

813

216.20

CHIX

00041992367TRLO0

25/09/2025

11:36:39

451

216.20

TRQX

00041992369TRLO0

25/09/2025

11:36:32

540

216.60

XLON

00041992363TRLO0

25/09/2025

11:30:44

545

216.60

XLON

00041992251TRLO0

25/09/2025

11:23:58

103

216.40

XLON

00041992086TRLO0

25/09/2025

11:23:58

1032

216.40

XLON

00041992085TRLO0

25/09/2025

11:13:13

723

216.00

XLON

00041991892TRLO0

25/09/2025

11:13:13

796

216.00

BATE

00041991891TRLO0

25/09/2025

10:57:45

656

216.20

XLON

00041991551TRLO0

25/09/2025

10:57:45

672

216.20

BATE

00041991550TRLO0

25/09/2025

10:54:28

67

216.60

BATE

00041991494TRLO0

25/09/2025

10:54:28

64

216.60

BATE

00041991495TRLO0

25/09/2025

10:54:28

641

216.60

BATE

00041991496TRLO0

25/09/2025

10:54:28

861

216.40

XLON

00041991493TRLO0

25/09/2025

10:45:05

754

216.20

XLON

00041991156TRLO0

25/09/2025

10:45:05

608

216.20

BATE

00041991154TRLO0

25/09/2025

10:45:05

673

216.20

CHIX

00041991155TRLO0

25/09/2025

10:38:08

417

216.20

BATE

00041990869TRLO0

25/09/2025

10:38:08

404

216.20

BATE

00041990868TRLO0

25/09/2025

10:38:08

806

216.20

XLON

00041990867TRLO0

25/09/2025

10:38:08

474

216.20

BATE

00041990865TRLO0

25/09/2025

10:38:08

296

216.20

TRQX

00041990866TRLO0

25/09/2025

10:36:36

314

216.40

XLON

00041990839TRLO0

25/09/2025

10:36:36

82

216.40

XLON

00041990838TRLO0

25/09/2025

10:32:44

18

216.40

XLON

00041990785TRLO0

25/09/2025

10:32:44

369

216.40

XLON

00041990784TRLO0

25/09/2025

10:27:54

151

216.40

XLON

00041990664TRLO0

25/09/2025

10:27:54

54

216.40

XLON

00041990663TRLO0

25/09/2025

10:27:54

369

216.40

XLON

00041990662TRLO0

25/09/2025

10:10:22

687

216.20

XLON

00041990113TRLO0

25/09/2025

10:10:06

108

216.20

BATE

00041990099TRLO0

25/09/2025

10:03:43

421

216.40

XLON

00041989956TRLO0

25/09/2025

10:00:05

581

216.40

XLON

00041989906TRLO0

25/09/2025

09:59:10

433

216.60

XLON

00041989880TRLO0

25/09/2025

09:59:10

1221

216.60

XLON

00041989879TRLO0

25/09/2025

09:59:09

579

216.60

XLON

00041989878TRLO0

25/09/2025

09:59:09

533

216.40

BATE

00041989877TRLO0

25/09/2025

09:59:09

584

216.60

XLON

00041989876TRLO0

25/09/2025

09:59:09

554

216.60

TRQX

00041989875TRLO0

25/09/2025

09:59:09

789

216.60

BATE

00041989873TRLO0

25/09/2025

09:59:09

217

216.60

CHIX

00041989872TRLO0

25/09/2025

09:59:09

1095

216.60

CHIX

00041989874TRLO0

25/09/2025

09:59:06

211

216.60

XLON

00041989871TRLO0

25/09/2025

09:54:04

238

216.80

BATE

00041989779TRLO0

25/09/2025

09:54:04

246

216.80

BATE

00041989780TRLO0

25/09/2025

09:48:16

375

216.80

BATE

00041989663TRLO0

25/09/2025

09:43:44

16

216.80

BATE

00041989582TRLO0

25/09/2025

09:43:44

471

216.80

BATE

00041989583TRLO0

25/09/2025

09:38:36

360

216.80

XLON

00041989433TRLO0

25/09/2025

09:34:44

456

216.80

XLON

00041989281TRLO0

25/09/2025

09:19:17

408

216.40

XLON

00041988694TRLO0

25/09/2025

09:17:37

518

216.60

BATE

00041988660TRLO0

25/09/2025

09:15:57

572

216.80

BATE

00041988631TRLO0

25/09/2025

09:15:57

517

217.00

XLON

00041988630TRLO0

25/09/2025

09:15:48

517

217.20

XLON

00041988628TRLO0

25/09/2025

09:15:48

1000

217.20

XLON

00041988627TRLO0

25/09/2025

09:15:48

61

217.20

XLON

00041988626TRLO0

25/09/2025

09:15:48

395

217.20

XLON

00041988625TRLO0

25/09/2025

09:15:48

159

217.20

XLON

00041988624TRLO0

25/09/2025

09:15:48

91

217.20

XLON

00041988623TRLO0

25/09/2025

09:15:48

509

217.00

XLON

00041988622TRLO0

25/09/2025

09:15:48

3168

217.00

XLON

00041988621TRLO0

25/09/2025

09:15:48

1230

217.00

BATE

00041988620TRLO0

25/09/2025

09:00:00

521

217.20

XLON

00041988326TRLO0

25/09/2025

09:00:00

537

217.20

BATE

00041988325TRLO0

25/09/2025

08:50:05

514

217.20

XLON

00041988150TRLO0

25/09/2025

08:50:00

785

217.20

BATE

00041988147TRLO0

25/09/2025

08:50:00

513

217.20

XLON

00041988145TRLO0

25/09/2025

08:50:00

474

217.20

BATE

00041988144TRLO0

25/09/2025

08:50:00

1095

217.20

CHIX

00041988143TRLO0

25/09/2025

08:50:00

545

217.20

TRQX

00041988146TRLO0

25/09/2025

08:49:19

993

217.60

BATE

00041988118TRLO0

25/09/2025

08:49:19

92

217.20

BATE

00041988117TRLO0

25/09/2025

08:13:41

482

216.00

XLON

00041987186TRLO0

25/09/2025

08:13:41

630

216.00

BATE

00041987185TRLO0

25/09/2025

08:11:05

622

216.20

XLON

00041987083TRLO0

25/09/2025

08:08:07

808

216.20

BATE

00041986901TRLO0

25/09/2025

08:08:07

514

216.60

XLON

00041986900TRLO0

25/09/2025

08:08:07

635

216.80

XLON

00041986899TRLO0

25/09/2025

08:02:50

381

216.60

TRQX

00041986593TRLO0

25/09/2025

08:02:39

579

217.20

XLON

00041986590TRLO0

25/09/2025

08:02:39

1070

217.00

BATE

00041986591TRLO0

25/09/2025

08:02:39

829

217.40

XLON

00041986589TRLO0

25/09/2025

08:02:39

937

217.40

CHIX

00041986588TRLO0


© 2025 PR Newswire
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.