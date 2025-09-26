Die Continental-Aktie bewegt sich unterhalb einer wichtigen technischen Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über 59 EUR?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|57,26
|57,32
|09:16
|57,28
|57,32
|09:16
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:58
|Plastiflex: Kauf von ContiTech-Maschinen zur Schlauchherstellung
|08:30
|Continental: Technisch spannende Ausgangslage
|Die Continental-Aktie bewegt sich unterhalb einer wichtigen technischen Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über 59 EUR Den vollständigen Artikel lesen ...
|Do
|Do
|Do
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CONTINENTAL AG
|57,30
|+1,13 %