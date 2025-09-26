Die Aktie von Rigel Pharmaceuticals wird derzeit vom Markt deutlich unter ihrem eigentlichen Potenzial gehandelt. Trotz drei erfolgreich vermarkteter Produkte, wachsender Umsätze und außergewöhnlich hoher Margen wird das Unternehmen nach wie vor wie ein riskantes Ein-Produkt-Biotech bewertet. Dieses Missverhältnis zwischen Fundamentaldaten und Marktpreis eröffnet eine attraktive Chance für Investoren. Rigel Pharmaceuticals ist ein Biotechnologieunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de