Mitteilung der HausVorteil AG:

HausVorteil AG wird Mitglied beim Interessenverband Kapitalmarkt KMU - Börsenlisting & Immobilienanleihe kurz vor Start

Die HausVorteil AG, Spezialist für die Rekapitalisierung von Immobilienvermögen, ist ab sofort Mitglied des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. Damit wird die Aktiengesellschaft, die im Oktober den Börsengang plant und demnächst einen eigene Immobilienanleihe emittiert, Teil eines umfassenden Netzwerks, das dem kapitalmarktorientierten Mittelstand eine Stimme gibt.

