© Foto: OpenAITesla hat im Jahr 2025 deutlich an Marktanteil bei den Neuzulassungen von Elektroautos verloren und ist aus den Top Ten geflogen. Noch im Vorjahr belegte Tesla Platz vier der größten Elektroautobauer in Deutschland. Im Zeitraum von Januar bis August 2025 wurden, wie neue Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zeigen, lediglich 11.441 Tesla-Elektroautos neu zugelassen, was einem Rückgang von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Gegensatz dazu konnte Opel in diesem Zeitraum über 13.000 Elektroautos verkaufen und Tesla auf dem deutschen Markt überholen. Damit übertrifft Opel erstmals Tesla. Marktführend bleibt Volkswagen mit mehr als 100.000 verkauften E-Autos. Dahinter …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE