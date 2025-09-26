Mit der Rheinmetall-Aktie dürfte sich auch weiterhin gutes Geld verdienen lassen. So lautet zumindest das Fazit einer aktuellen Studie der UBS. Die Schweizer Großbank hat ihr Kursziel für den deutschen Rüstungskonzern erneut deutlich nach oben geschraubt. Was genau dahinter steckt - und wie Anleger den Rückenwind für sich nutzen.Die Aktie von Rheinmetall hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht, auf 52-Wochen-Sicht gar vervierfacht. Seit der Ukraine-Invasion Putins am Morgen des 24. Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär