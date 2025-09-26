Walmart - WMT: Der Einzelhandelsriese punktet bei KI mit "Sparky"!

Bank of Amerika (BAC) sieht großes Potenzial!

Rückblick: Ein Kursplus von über 21 Prozent in sechs Monaten in einem stabilen Aufwärtstrend und der Ansatz einer Seitwärtsrange knapp oberhalb der 20-Tagelinie sind die Komponenten unseres Breakout-Setups bei der Walmart-Aktie. Das Wertpapier hat bereits mit dem Überschreiten der Umkehrkerze vom Dienstag ein erstes Kaufsignal generiert. Für einen Long-Einstieg ist es aber nach den kurzen Kerzen der letzten beiden Tage noch nicht zu spät. Der Einzelhandelsriese ist ein Dauerläufer an der Wallstreet. Angesicht der stabilen Kursentwicklung können Anleger über die magere Dividendenrendite im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinwegsehen.

Walmart-Aktie: Chart vom 25.09.2025, Kürzel: WMT Kurs: 103.05 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

BAC-Analyst Robert Ohmes sieht das Kurspotenzial bei 120 bis 125 USD. Nach Measured Move kommen wir auf immerhin 112.50 USD. Den Trigger würder wir über den letzten beiden Tageskerzen platzieren.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte eine Schwächephase an den Börsen dazu führen, dass die Walmart-Aktie unter den 20er-EMA oder gar unter das Pivot-Tief vom Dienstag fallen, sollten wir vorsichtiger agieren. An unserer grundsätzlich bullischen Einschätzung würden wir aber festhalten.

Meinung

Walmart hat jüngst ein neues Allzeithoch erreicht und damit ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Analysten sehen den US-Einzelhandelsriesen als einen heimlichen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz, vor allem wegen seines agentenbasierten KI-Systems "Sparky", das im Gegensatz zu klassischen Chatbots eigenständig Entscheidungen treffen kann. Durch seine gewaltige Kundenbasis, die enge Verzahnung von Online- und Offline-Handel, eine geringe Importabhängigkeit und ein extrem schnelles Liefernetzwerk ist Walmart strukturell stark aufgestellt. Hinzu kommen zusätzliche Wachstumsimpulse durch neue Produkte wie die Co-Branding-Kreditkarte sowie mögliche Partnerschaften im Bereich großer Sprachmodelle. Zwar ist der Markt für agentenbasierte KI noch jung und mit Unsicherheiten behaftet, dennoch können wir uns der bullischen Einschätzung der Bank of America rundum anschließen.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 821.60 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1636 Millionen USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walmart-der-heimliche-ki-gewinner-aktie-mit-allzeithoch-20386734.html

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Autor: Thomas Canali

