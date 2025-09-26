Zürich - Es wird nichts so heiss gegessen, wie es gekocht wird - das könnte das Motto für den Schweizer Aktienmarkt am Freitag sein. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit einer neuen Zoll-Ankündigung an die Adresse der Pharmaindustrie zunächst für eine gewisse Verunsicherung gesorgt hatte, fallen die tatsächlichen Kursreaktionen der Branchentitel vergleichsweise moderat aus. Trump hat in der Nacht auf Freitag Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab