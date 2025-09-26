NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Kurzsichtigkeit bei Kindern werde zum Milliardenmarkt, schrieb Julien Dormois am Freitag anlässlich der lange erwarteten US-Zulassung der Stellest-Brillengläser. Diese verlangsamen nach Angaben von Essilor das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit. Er erwartet allerdings wie in Europa wegen unterschiedlicher Regeln eine langsamere Erfolgskurve als in China./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000121667





