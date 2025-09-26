EEbus wächst: Hersteller setzen erfolgreich Use-Cases um, der Verein gewinnt an Mitgliedern und legt konkrete Vorschläge für eine Zertifizierung vor. Auf dem EEbus Summit in Köln wurde zudem ein neues Pairing-Verfahren vorgestellt, das Installateuren die Verbindung zwischen Steuereinheit und Heimenergiemanagement oder anderen Verbrauchseinrichtungen erleichtern soll. Ab Anfang kommenden Jahres will die EEbus Initiative eine Zertifizierung für Heimenergiemanagementsysteme, Steuerboxen und weitere steuerbare Verbrauchseinrichtungen anbieten. "Insgesamt sind es drei Zertifikate, die wir anstreben", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
