Um die Steuerbarkeit ihrer verschiedenen Wärmeenergieträger und ihrer Heizzentralen zu verbessern haben die Stadtwerke Schwerin gemeinsam mit der Jungmann Systemtechnik ihre Leitzentrale modernisiert. Das vereinfacht die Steuerung für den Regionalversorger erheblich. Die Stadtwerke Schwerin haben ihre Leitzentrale zur Steuerung verschiedener Wärmeerzeuger und erneuerbarer Energien vereinheitlicht und erneuert. Darüber berichten die Stadtwerke zusammen mit Technologiepartner Jungmann. Es geht dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver