Die europäischen Autobauer rund um Mercedes, VW und Co haben seit Mittwoch Gewissheit zu den US-Importzöllen. Diese wurden von 25 auf 15 Prozent gesenkt. Doch nun nimmt Präsident Trump die nächste Branche ins Visier und belegt importierte Lkw mit Abgaben von 25 Prozent. Die Aktien von Daimler Truck und Traton sacken ab.Die neuen Zölle gelten ab dem 1. Oktober und treffen alle schweren Lkw aus dem Ausland. Trump erklärte: "Um unsere Schwerlast-Lkw-Hersteller vor unfairer ausländischer Konkurrenz
