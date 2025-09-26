Während China schwächelt, erlebt Südkorea einen regelrechten Luxusboom: Das Land gilt als Hotspot der jungen Konsumenten und entwickelt sich zum neuen Hoffnungsträger der Branche. LVMH reagiert mit massiven Investitionen in seine Präsenz vor Ort. Springt der Wachstumsmotor nun wieder an?Der chinesische Luxusmarkt schwächelt so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. In den USA belasten höhere Importzölle die Preise, was Käufer dazu bewegen könnte, ihre Luxusartikel im Ausland zu erwerben. Auch in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär