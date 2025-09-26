Die IBM-Aktie kletterte am Donnerstag um über +5% nach oben und setzte damit ihren starken Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Was steckt hinter dem Kurssprung und ist "Big Blue" einen Kauf wert? Beeindruckende Testergebnisse Auslöser des gestrigen Kursgewinns war eine außergewöhnlich gute Nachricht aus dem Bereich des Quantencomputings. Die britische Großbank HSBC hat als erstes Kreditinstitut der Welt einen Quantencomputer von IBM mit dem neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
