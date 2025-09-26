FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 3100 (3600) PENCE - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3770 (3540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1440 (1360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 241 (233) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3000 (2400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 2700 (1700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MOTHERCARE PRICE TARGET TO 4.5 (6.5) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RASPBERRY PRICE TARGET TO 380 (420) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4600 (4500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 309 (265) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3850 (3740) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS TO 'OVERWEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 10400 (8500) PENCE - RBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 735 (690) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News