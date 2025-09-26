Im Zuge einer Kapitalerhöhung hat die Plan-B Net Zero ihr Grundkapital um 4,5 auf 5,0 Millionen Schweizer Franken erhöht. Die Mittel sollen der Expansion in Richtung Erneuerbare Energien, Speicher und Lifestyle gehen. Das Schweizer Startup Plan-B Net Zero AG hat eine Kapitalerhöhung über 4,5 Millionen Schweizer Franken (CHF) durchgeführt. Damit erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 5,0 Millionen CHF. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. Das Unternehmen sieht durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
