Schau, ich kann auch nur vermuten, was die OMV-Spitze bei ihrem Plan reitet, gruppenweit präventiv 2.000 Stellen abzubauen. Und ich verstehe, dass der internationale Wettbewerb um Wertschöpfung und Konkurrenzfähigkeit brutal ist. Trotzdem wundert es mich schon ein bisschen, dass die OMV AG bei der rumänischen OMV Petrom im Jahr 2023 noch 8.448 Mitarbeiter beschäftigte und im Jahr 2024 plötzlich 11.343. Woah! Da wächst die Belegschaft in einem Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer