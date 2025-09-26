© Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpaHistorisch unterbewertet, so günstig wie nie: Ist die Amazon-Aktie jetzt ein Kauf? Obwohl die aktuelle Bewertung des Unternehmens höher liegt als das 10-Jahres-Tief im April dieses Jahres, notiert die Aktie deutlich unter den Niveaus der jüngeren Vergangenheit. Laut Dow Jones Market Data beträgt das durchschnittliche Forward-KGV von Amazon im vergangenen Jahr 32,5 - ein Rückgang gegenüber dem 2024-Durchschnitt von 36,5. Um den fairen Wert der Aktie zu berechnen, multipliziert man das EPS des laufenden Jahres mit dem historischen Durchschnitt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Forward-KGV): Mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von 54,1 ergibt sich ein fairer Wert von etwa 410?US-Dollar je Aktie. Mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE