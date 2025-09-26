

EQS-Media / 26.09.2025 / 12:00 CET/CEST

Berlin, 26. September 2025. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt die Veröffentlichung ihres Halbjahresfinanzberichts 2025 bekannt. Für das erste Halbjahr 2025 weist die 029 Group SE ein Halbjahresergebnis von EUR -236.603 EUR (Vorjahr: EUR 697.402) aus. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen bedingt durch den im ersten Halbjahr 2024 erfolgten Verkauf von Emerald Stay, der einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 936.504 leistete. Die operative Weiterentwicklung blieb im gesamten Portfolio stark. Der Ausbau der Präsenz und eine tiefere Marktdurchdringung positionieren die Beteiligungen gut für das zweite Halbjahr 2025. Im Bereich Travel & Hospitality hat Limestone seine Plattform durch gezielte Expansion substanziell ausgebaut. Im Juni eröffnete das neue Fünf-Sterne-Hotel Aethos Mallorca; das Nobu Hotel London Shoreditch wurde als Londoner Flaggschiff erworben; und Aethos Ericeira erhielt einen der ersten MICHELIN Keys Portugals. Zudem erwarb Limestone eine Mehrheitsbeteiligung an LOISIUM Wine & Spa Hotels und startete ein Investitionsprogramm von über 100 Mio. € zur Entwicklung von vier weiteren Hotels in Italien und Frankreich. Im Bereich Consumer Brands erzielte TRIP ein starkes Umsatzwachstum von 117 % gegenüber dem Vorjahr und startete den US-Rollout über Target mit landesweiter Distribution. In Großbritannien baute die Marke ihren Marktanteil weiter aus, erzielte in UK/EU profitables Wachstum und erweiterte ihr Sortiment um Mindful Blends sowie funktionale Supplements. Brother's Bond Bourbon trieb die internationale Expansion voran, sicherte zusätzliches Wachstumskapital, weitete die Distribution in Europa, Asien und den VAE aus und trat in den globalen Travel Retail über eine strategische Partnerschaft mit Gebr. Heinemann ein. Das Portfolio mit den Produkten Straight Bourbon und American Blended Rye wuchs profitabel. Der Halbjahresfinanzbericht 2025 ist auf der Investorenseite der 029-Gruppe verfügbar: https://www.029-group.com/de/investor-relations .



Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/



