Zürich - Das in Zürich ansässige Unternehmen ANYbotics gab bekannt, dass es eine Gesamtfinanzierung von über 127 Millionen Euro erhalten hat, um die weitere globale Expansion zu unterstützen und das neue Modell ANYmal X auf den Markt zu bringen - unter anderem dank einer kürzlichen Investition von Climate Investment (CI). Mit dieser Investition tritt CI den Investoren Aramco Ventures, Bessemer Venture Partners, NGP Capital, Qualcomm Ventures, Supernova ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab