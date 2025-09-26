Unterföhring (ots) -- Die neue, noch unbetitelte Reality-Doku folgt Yeliz und Jimi im Alltag mit Tochter Snow, beleuchtet die gemeinsame Geschichte des Ex-Paares und wirft einen Blick auf die Zukunftsplanung der Beiden- Die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie wird produziert von B28 und Sky Deutschland- Startet 2025 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOWUnterföhring, 26. September 2025 - In den vergangen vier Jahren gab es über dieses (Ex-)Paar unzählige Schlagzeilen - jetzt geben die Beiden selbst Einblicke in ihr Leben: Eine neue, noch unbetitelte Sky Original Produktion folgt Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in ihrem Alltag als Patchwork-Familie mit Tochter Snow. Die vierteilige Reality-Doku startet noch 2025 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW.Über die noch unbetitelte Serie:Sie sind als TV-Traumpaar gestartet, haben sich schlagzeilenreich getrennt und sind jetzt mittendrin, sich als Patchwork-Familie zurecht zu finden: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht nehmen Zuschauer:innen mit in ihr Leben, exklusiv auf Sky und WOW. Die neue Sky Original Reality-Doku begleitet die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen. Nach Jahren der Funkstille, ersten Annäherungsversuchen und der verhängnisvollen Verhaftung von Jimi in diesem Sommer, arbeitet das Duo nicht nur daran, einen gemeinsamen Alltag zu finden - sie geben auch Einblicke in ihre gemeinsame Zukunftsplanung.Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland:"'Diese Ochsenknechts' sind nach vier Staffeln nicht nur einer der erfolgreichsten Entertainment-Titeln auf Sky und WOW überhaupt, sondern mittlerweile Teil der deutschen Pop-Kultur geworden. Das zeigt sich auch aktuell an dem Zuspruch für die neuen Episoden. Wer "Diese Ochsenknechts" liebt, kann sich auf die neue Serie freuen: Wir liefern Kundinnen und Kunden brisanten, herzlichen und authentischen Nachschub und erzählen die Geschichte von Yeliz und Jimi in einer eigenen Serie weiter."B28 Produktion produziert die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. B28 Produktion produziert die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Die Dreharbeiten haben Mitte September begonnen. Die Sky Original Reality-Doku startet Ende 2025 auf Sky und WOW.   