Netzentgeltrabatte für Großverbraucher in der Industrie sollen künftig nicht mehr dafür gezahlt werden, dass sie Strom das ganze Jahr über in gleicher Höhe beziehen. Stattdessen sollen die Unternehmen Flexibilitätspotenziale erschließen, zum Beispiel mit Batteriespeichern. Stellungnahmen zu den Diskussionsvorschlägen sind bis 21. Oktober möglich. 560 Großabnehmer aus den Branchen Chemie, Metall, Papier, Glas, Nahrungsmittel sowie auch manche Rechenzentren profitieren von Sondernetzentgelten aufgrund der Bandlastregelung. Sie nehmen jeweils mehr als 10 Gigawattstunden Strom im Jahr ab und bieten
