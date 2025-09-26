Pfäffikon SZ - Das Schweizer Jungunternehmen Deskbird sichert sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 19 Millionen Euro. Die Plattform für Arbeitsplatz-Management plant, mit dem frischen Kapital in den britischen und europäischen Markt zu expandieren und seine KI-gestützte Workplace-Software weiterzuentwickeln. Die Finanzierungsrunde wird von Octopus Ventures angeführt, mit Beteiligung von Neva SGR (Intesa Sanpaolo Bank), AVP, Alstin Capital, session ...Den vollständigen Artikel lesen ...
