reconcept setzt erfolgreich integrierte Wachstumsstrategie um: Ausbau der Projektentwicklung auf über 10 GW und Stärkung der Finanzierungskraft über Emission grüner Geldanlagen
Im Heimatmarkt Deutschland entwickelt reconcept derzeit ein Solarportfolio aus 85 Projekten mit insgesamt etwa 1.600 MWp, von denen ein Drittel bereits weit fortgeschritten ist. Das Windgeschäft mit aktuell 256 MW wird stark intensiviert: Mit dieser strategischen Fokussierung auf Onshore-Wind reagiert reconcept auf die hohe Nachfrage und das günstige regulatorische Umfeld. Parallel treibt das Unternehmen konsequent den Einsatz neuer Technologien voran, wie zum Beispiel Batteriespeichersysteme (BESS) im Co-Location-Modell (aktuell bereits sechs Projekte in Arbeit) und Agri-PV im Zuge der Umstellung bestehender Projekte oder der gezielten Akquise neuer, geeigneter Flächen.
International stehen in Finnland vier Bereiche im operativen Fokus: Nach dem Verkauf eines 1.300-MW-Windportfolios Ende 2023 entwickelt reconcept - als Joint Venture mit einer Beteiligung von 47,5 Prozent - derzeit weitere 2.200 MW Wind, wovon rund zwei Drittel bereits weit fortgeschritten sind, sowie 1 GW Solar- und Batteriespeicherprojekte und 4 GW Wasserstoff. Auch in Kanada, wo reconcept bereits seit 2014 präsent ist, hat das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren die eigene Greenfield-Projektentwicklung deutlich ausgebaut. Die Pipeline umfasst inzwischen über 50 Projekte mit rund 3,0 GW Gesamtleistung - darunter 620 MW Solar bzw. Solar/BESS, 2.270 MW Wind und 150 MW BESS. Diese konsequente Intensivierung nutzt die aktuellen Beschaffungsprogramme der Provinzen sowie den wachsenden Bedarf an Erneuerbaren.
Auch personell hat reconcept die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt: In Deutschland ist ein Projektentwicklungs-Team aus 15 interdisziplinär aufgestellten Mitarbeitern im Einsatz, das 2025 nochmals verstärkt wurde, u. a. durch zwei erfahrene Abteilungsleiter mit umfangreicher Expertise in allen zentralen Projektentwicklungsbereichen wie Wind, PV und Speicher. Auch das kanadische Büro ist unter der Leitung einer Doppelspitze mit sieben Fachkräften für weiteres Wachstum gut aufgestellt.
"Mit einer Pipeline von über 10 GW haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Schlüssel unseres Erfolgs liegt in der integrierten Wachstumsstrategie: einer stetig wachsenden und diversifizierten Projektpipeline - von Wind über Solar und Speicher bis hin zu Wasserstoff - sowie einem emissionsgestützten Finanzierungsmodell. Diese Kombination schafft ganzheitliche Wertschöpfung und stützt stabile Margen. Dass wir seit Jahren sämtliche Zins- und Rückzahlungszusagen pünktlich erfüllen, stärkt das Vertrauen unserer Investoren und bildet die Basis für nachhaltiges Wachstum", erklärt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept Gruppe.
