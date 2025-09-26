Accentro Real Estate AG,
Berlin
Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE000A0KFKB3
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Regulierter Markt - General Standard
Änderung ab 29. September 2025
Frankfurt am Main, den 26. September 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
