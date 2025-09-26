Der BNM entstand aus dem bisherigen Bundesverband Beratung neue Mobilität (BBNM). Er will das nach der BEM-Insolvenz entstandene "Vakuum in der Verbandslandschaft" füllen. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Bundesverbands Beratung Neue Mobilität (BBNM) ist die Umbenennung in Bundesverband Neue Mobilität (BNM) beschlossen worden. Das ist mehr als nur Namenskosmetik: "Deutschland hat wieder einen breit aufgestellten Verband für alle Themen der Elektromobilität und darüber hinaus", heißt es selbstbewusst in einer Mitteilung. Der neue - oder neu benannte - Verband soll auch das durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...