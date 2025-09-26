Neue Schlagzeilen aus Washington treiben den Chipsektor um: US-Präsident Donald Trump plant einem Bericht zufolge, die Abhängigkeit von Halbleiterimporten radikal zu verringern. Wer nicht im gleichen Umfang in den USA produziert wie er aus dem Ausland bezieht, soll künftig zahlen. Intel legt vorbörslich kräftig zu und steht auf Platz 2 im S&P 500.Intel steht erneut im Rampenlicht. Wie das Wall Street Journal berichtet, erwägt die US-Regierung unter Präsident Trump ein neues Instrument, um die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
