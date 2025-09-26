© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBMW ruft in den USA über 196.000 Fahrzeuge zurück, um ein Brandrisiko durch ein defektes Anlasserrelais zu verhindern. Hierzulande sollen 136.500 Fahrzeuge betroffen sein. Trotz des Rückrufs bleibt der Aktienkurs stabil.Mehr als 196.000 Fahrzeuge des Herstellers BMW müssen in den USA zurückgerufen werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Grund sei ein Defekt im Anlasserrelais. Die US-amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) warnt, dass das Relais korrodieren könne. Dies könne zu Überhitzung und Kurzschluss führen und somit das Brandrisiko erhöhen. Betroffen sind verschiedene Modelle, darunter die Version des BMW 230i aus dem …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE