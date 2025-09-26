Nenn mir deine Aktienperformance und ich sage dir, wie es dir geht: die Lenzing AG steckt seit Jahren in der Krise und gefühlt seit mindestens einem Jahrzehnt in einer Dauerrestrukturierung. Die Drei- und Zehn-Jahresperfomance der Aktie schlägt sich jeweils mit knapp minus 60 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn ist die Aktie mit etwa 12 Prozent im Minus. Entspannung? Fehlanzeige! So lange es bei den Faserpreisen, wichtigen Rohstoffen wie Natronlauge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
