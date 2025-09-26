Die Aktie der Munich Re zählt am Freitag zu den stärksten Werten im DAX und gewinnt rund 3,5 Prozent. Dafür ist vor allem eine Pflichtmitteilung des Versicherers verantwortlich. Auch charttechnisch hat die heutige Erholungsbewegung Folgen. Können Anleger nun endlich wieder aufatmen?Für frischen Schwung sorgt eine Pflichtmitteilung des Rückversicherers. Demnach hat Finanzvorstand Dr. Christoph Jurecka Papiere des Rückversicherers erworben - ein klares Vertrauenssignal, das von Anlegern positiv aufgenommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
