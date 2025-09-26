Meine Top 5 Kupfer-Aktien: Trumps erneuter Zollwahn, Freeports Missgeschick & SAP

Donald Trump kündigt massive Strafzölle an: 100 % auf Medikamente ab dem 1. Oktober, 25 % auf Lkw. Auch Küchenschränke (50 %), Waschbecken (50 %) und Polstermöbel (30 %) sind betroffen. Sollten Anleger reagieren?Der Kupferpreis hat erneut über $10.300 pro Tonne ein neues Jahreshoch erreicht. Der Anstieg wird durch ein erwartetes sinkendes Kupferangebot in den kommenden zwei Jahren befeuert. Ein schwerer Zwischenfall in der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan, einer der größten Kupferminen weltweit, führt zu einem signifikanten Produktionsausfall. Es werden rund 200.000 Tonnen im laufenden und 260.000 Tonnen im Jahr 2026 weniger erwartet - insgesamt ein Defizit von etwa 500.000 Tonnen über …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran