Baden-Baden - Nina Chuba ist mit "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" neu auf Platz eins der Album-Charts. Parallel wuchtet sie acht Songs in die Single-Hitliste, darunter "Fucked Up" (mit Makko, 14), "Wenn das Liebe ist" (15), "3 Uhr Nachts" (24) und der Neuzugang "Malediven" (41), wie die GfK am Freitag mitteilte.



"Back To The Boots" heißt das Album von The BossHoss, die an zweiter Stelle ihr 20-jähriges Jubiläum zelebrieren. Die Donots sind in dieser Woche mit ihrem Akustikalbum das "Schwert aus Holz" auf Platz drei, dahinter rappt Azet über "Playboys im AMG" (vier). Härtere Töne schlagen Paradise Lost ("Ascension", sechs), Nine Inch Nails mit dem Soundtrack zum Kinofilm "Tron: Ares" (acht) und Biffy Clyro ("Futique", zehn) an. Der österreichische Singer-Songwriter Alexander Eder ("Quer durch die Bank") knackt an neunter Stelle ebenfalls die Top 10.



In den Single-Charts bleibt der offizielle Sommerhit "Golden" zum Herbstbeginn weiter gefragt. Dank nunmehr acht Nummer-eins-Wochen ziehen Huntr/X mit Alex Warren gleich. Dessen Longseller "Ordinary" (zwei) rangiert aktuell vor Pashanims "Erstersommerohnedich" (drei).



Den heißesten Kandidaten für den "Wiesn-Hit 2025" liefert Oimara. Sein Ohrwurm "Wackelkontakt" war schon während der Ski-, Faschings- und Ballermann-Saison erfolgreich - und klettert nun von Rang 15 auf zehn. Die höchsten Neueinstiege landen die HipHop-Acts Lacazette & Bushido ("CCN", 19) und Sosa La M ("Häagen Dazs", 28).



Die offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken nach dessen Angaben 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





