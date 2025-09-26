Der Chinese Module Marker (CMM), die von OPIS erstellte Benchmark-Bewertung für Topcon-Module aus China, stieg in dieser Woche um 1,15 Prozent auf 8,8 US-Cent pro Watt FOB (Free on Board - ab Versandhafen), mit Preispunkten zwischen 8,5 und 9,3 US-Cent. Die Indikatoren für die künftige Entwicklung haben dabei durchweg steigende Tendenz. Die Preise für Lieferungen […]Der Chinese Module Marker (CMM), die von OPIS erstellte Benchmark-Bewertung für Topcon-Module aus China, stieg in dieser Woche um 1,15 Prozent auf 8,8 US-Cent pro Watt FOB (Free on Board - ab Versandhafen), mit Preispunkten zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
