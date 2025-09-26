DJ PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Verkauf eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Trade & Value AG: Verkauf eigener Aktien

München, den 26.09.2025 (pta000/26.09.2025/15:45 UTC+2)

Der Vorstand der Trade & Value AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die von der Gesellschaft gehaltenen 18.900 eigenen Aktien (dies entspricht rund 5,04 % des Grundkapitals) außerbörslich an strategische Partner zu 1,61 Euro je Aktie zu verkaufen.

Der Erlös aus dem Verkauf der eigenen Aktien stärkt die verfügbaren Mittel der Gesellschaft, verbessert die Handelsliquidität, erweitert die Aktionärsbasis und dient den bekanntgemachten Gesellschaftsinteressen.

