New York - Die US-Börsen haben sich nach einer dreitägigen Verlustserie am Freitag zunächst etwas erholt. Als Kursstütze erwiesen sich heimische Inflationsdaten. Im frühen Handel zog der Leitindex um 0,81 Prozent auf 46.319,47 Punkte an. Damit würde er auf Wochensicht auf der Stelle treten. Der marktbreite S&P 500 berappelte sich um 0,56 Prozent auf 6.641,89 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,29 Prozent auf 24.469,11 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
