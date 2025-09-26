Berlins Gasag plant für ein neues Quartier in Spandau ein Wärmenetz, das vor allem aus Abwärme von Rechenzentren gewonnen wird. Im Bestandsobjekt Pallasseum hat das Unternehmen das Konzept bereits umgesetzt. Die Berliner Gasag Solution will dafür sorgen, dass die Abwärme von Rechenzentren den Großteil der Wärmeversorgung für das neue Berliner Quartier "Neues Gartenfeld" liefert. Hintergrund ist das im Januar 2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz. Dieses verpflichte Berlin, bis 2026 ein verbindliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver