Willkommen zum "eMobility Update' von electrive! Porsche hat einst angepeilt, dass im Jahr 2030 stolze 80 Prozent seiner ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein sollten. Dafür war der Sportwagen-Hersteller eigentlich auf einem guten Weg, denn mit dem Taycan und dem Macan gibt es bereits zwei Modelle ausschließlich mit Elektro- statt Verbrennungsmotor. Doch nun hat Porsche seine einst ambitionierten Elektroauto-Pläne zum wiederholten Male abgeschwächt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
