DAX beendet Woche im Plus: Von Buffets BYD-Ausstieg, Porsches Warnung und neuen Chancen bei Kupfer!

Ein Unglück in Indonesien hat dazu geführt, dass eine der größten Kupferminen der Welt die Produktion stoppen musste. Freeport-McMoran geht davon aus, erst 2027 wieder normal zu produzieren. Wo lauern jetzt die Chancen?In der vorletzten September-Woche konnte der DAX seinen Rückgang stoppen und leicht zulegen. Dabei hat sich Donald Trump wieder alle Mühe gegeben, die Märkte zu verunsichern. Kurz vor dem Wochenende polterte er wieder mit Strafzöllen los. Mögliche 100 Prozent auf Medikamente und 25 Prozent auf schwere LKW lösten die größten Zweifel bei den Anlegern aus. BYD bleibt das Sorgenkind aus China. Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass sich Starinvestor Warren Buffett endgültig vom …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran