DJ Siemens bekommt in USA neue Chefin - Fairchild übernimmt von Humpton

Von Colin Kellaher

DOW JONES--Siemens hat für das wichtige US-Geschäft ab kommender Woche eine neue Chefin ernannt. Barbara Humpton, CEO und President, wird zum 1. Oktober das Unternehmen verlassen, wie der Konzern mittteilte. Ihre Posten werde vorläufig Ann Fairchild, General Counsel von Siemens USA, übernehmen.

Humpton kam 2011 zu Siemens und stand in den letzten sieben Jahren an der Spitze von Siemens USA, dem größten Markt des Münchener Unternehmens. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Siemens beschäftigt in dem US-Geschäft etwa 45.000 Mitarbeiter.

September 26, 2025 10:48 ET (14:48 GMT)

