© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall-Chef Armin Papperger sieht gigantische Aufträge von 130 Milliarden Euro - und will stark in neues Personal und die Werft Blohm+Voss investieren.Im Rahmen der gestrigen Vertragsunterzeichnung zum Bau der Munitionsfabrik in Lettland äußerte sich Rheinmetall-Chef Armin Papperger gegenüber Pressevertretern unter anderem zur Marinesparte NVL. Den zur NVL gehörenden Standort Blohm+Voss will Papperger dabei zu einer Schlüsselwerft ausbauen - und stellt den Hamburger Standort damit vor große Veränderungen. Im Rahmen der geplanten Übernahme von NVL durch Rheinmetall, die für Anfang 2026 vorgesehen ist, sollen erhebliche Investitionen in den Standort Hamburg getätigt werden. Papperger …Den vollständigen Artikel lesen ...
