© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDie deutsche Verteidigungs-Startup Helsing hat am Donnerstag die "CA-1 Europa", eine neue autonome Kampf-Drohne, vorgestellt. In zwei Jahren soll das KI-Fluggerät einsatzbereit sein.Die voll funktionsfähige Modell-Drohne wurde in einer Fabrik nahe München präsentiert, und Helsing gab bekannt, dass der erste Flug der "Europa" für 2027 geplant sei. Der Markteintritt und der Einsatz im militärischen Bereich sind innerhalb der nächsten vier Jahre vorgesehen. Helsing reiht sich in eine wachsende Zahl von Tech-Unternehmen ein, die versuchen, gegen etablierte Rüstungshersteller als primäre Anbieter von Waffentechnologie zu konkurrieren. Das zunehmende Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
