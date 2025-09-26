NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das Management habe sein Vertrauen in die Konsensschätzungen für die Marge und das organische Wachstum des Technologiekonzerns bekräftigt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121972
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121972
© 2025 dpa-AFX-Analyser