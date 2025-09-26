NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B10RZP78
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B10RZP78
© 2025 dpa-AFX-Analyser