FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 345 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Absatzzahlen des Elektroautobauers für das dritte Quartal dürften die Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Edison Yu in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Noch wichtigere positive Faktoren für die Aktie seien der Fokus von Konzernchef Elon Musk auf das Robotaxi- und Robotergeschäft und das jüngst angekündigte Kompensationspaket des Unternehmens für Musk./gl/nas



