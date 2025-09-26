Donald Trump setzt die Pharma-Branche erneut unter Strom. Mit einem angeblichen 100 Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte ab Oktober sorgt er für Unsicherheit in Europa. Besonders Novo Nordisk gerät ins Visier und verliert kräftig. Der Kurs rutscht nun unter eine heikle charttechnische Marke.US-Präsident Trump kündigte für den 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika an - es sei denn, ein Unternehmen baut seine Produktionsstätte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
