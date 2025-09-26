Pepsi ist tierisch unter die Räder gekommen. Von knapp 200 Dollar ging's mit der Aktie bis auf 140 Dollar abwärts! Zeit zum Einstieg? Auf jeden Fall. Pepsi gehört schon lange in die oberste Kategorie der zuverlässigsten Dividendenzahler der Welt. Der Getränke- und Nahrungsmittel-Riese hat seit 1972 nun 52 Jahre in Folge die Ausschüttung erhöht. Die Bewertung ist so günstig wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und die letzten Übernahmen zeigen, dass Pepsi in die richtige Richtung geht.Eine völlig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär