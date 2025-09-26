Vor Monaten galt BP als Übernahmekandidat. Shell, Exxon oder Chevron wurden als mögliche Käufer gehandelt. Doch davon ist nichts übrig geblieben. Kein Grund zur Trauer! Die Aktie des Öl-Giganten läuft seit April auch ohne Fantasie von außen wieder wie geschmiert. Dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe.BP-Chef Murray Auchincloss will nicht über Übernahmen reden. "Wir konzentrieren uns auf Wachstum", erklärte er jüngst laut CNBC. Shell winkte im Sommer ab, stellte klar: "Keine Absicht" für ein Angebot. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
